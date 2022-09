Re Carlo sbotta per una penna che perde inchiostro: "Odio tutto questo" | Video (Di mercoledì 14 settembre 2022) Proclamato Re meno di una settimana fa, Carlo ha già individuato lo scoglio peggiore di casa Windsor. Le penne. Dopo il gesto di stizza per l'ingombrante portapenne poggiato sulla scrivania il giorno della Leggi su europa.today (Di mercoledì 14 settembre 2022) Proclamato Re meno di una settimana fa,ha già individuato lo scoglio peggiore di casa Windsor. Le penne. Dopo il gesto di stizza per l'ingombrante portapenne poggiato sulla scrivania il giorno della

FQMagazineit : Re Carlo III furibondo per la penna, si sporca la mano e sbotta: “Oh Dio la odio, succede ogni maledetta volta” - Bianca34874951 : RT @tempoweb: Concita De Gregorio provoca su #GiorgiaMeloni e #Calenda sbotta: la lite in studio a #inonda #10settembre - AlBizzotto : RT @tempoweb: Concita De Gregorio provoca su #GiorgiaMeloni e #Calenda sbotta: la lite in studio a #inonda #10settembre - GianniVezzani1 : RT @tempoweb: Concita De Gregorio provoca su #GiorgiaMeloni e #Calenda sbotta: la lite in studio a #inonda #10settembre - ErnestoPascucci : RT @tempoweb: Concita De Gregorio provoca su #GiorgiaMeloni e #Calenda sbotta: la lite in studio a #inonda #10settembre -