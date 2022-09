Rai Radio dà la sveglia, l’informazione parte alle 5 del mattino (Di mercoledì 14 settembre 2022) (Adnkronos) – Rai Radio dà… la sveglia. La novità dei nuovi palinsesti – presentati nella storica sede del Centro Produzione Radiofonica di via Asiago a Roma dall’ad Carlo Fuortes e dalla presidente Marinella Soldi, accanto a Roberto Sergio direttore di Rai Radio, Andrea Vianello direttore di Rai Radio 1 e Gr Rai, Paola Marchesini direttrice di Rai Radio 2, Andrea Montanari direttore di Rai Radio 3 e a diversi volti noti come Renzo Arbore, Mara Venier, Luca Barbarossa, Andrea Delogu, Geppy Cucciari, Monica Setta – vede su Radio1 il rafforzamento della fascia informativa, a partire dalle 5 e fino alle 9, aprendo con la rassegna stampa ‘Prima dell’alba’ e anticipando di un’ora, alle 6.30, l’inizio di ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 14 settembre 2022) (Adnkronos) – Raidà… la. La novità dei nuovi palinsesti – presentati nella storica sede del Centro Produzionefonica di via Asiago a Roma dall’ad Carlo Fuortes e dalla presidente Marinella Soldi, accanto a Roberto Sergio direttore di Rai, Andrea Vianello direttore di Rai1 e Gr Rai, Paola Marchesini direttrice di Rai2, Andrea Montanari direttore di Rai3 e a diversi volti noti come Renzo Arbore, Mara Venier, Luca Barbarossa, Andrea Delogu, Geppy Cucciari, Monica Setta – vede su1 il rafforzamento della fascia informativa, a partire d5 e fino9, aprendo con la rassegna stampa ‘Prima dell’alba’ e anticipando di un’ora,6.30, l’inizio di ...

