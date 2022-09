Napoli | truffa gli automobilisti con la tecnica del “lecca-lecca” | arrestato 45enne

AurelioEmiliani : @miklafranc @MarcoBellinazzo @juventusfc Al Napoli ,due anni fa con la truffa Quadrado chi lo ha rimborsato?? - vtr74 : @MarcoBellinazzo @juventusfc Chiediamolo al Napoli vista la truffa che ha fatto #cuadrado qualche anno fa’ …. #GDM… - Salvato23733147 : @tuttonapoli al Napoli chi li ha pagati per il rigore truffa di Quadrado con l’Inter? - Giancar40793725 : @EzioGreggio Quando in juve inter cuadrado fece fallo su perisic e vi siete presi un rigore truffa che vi mando' in… - ilariofanto0 : @beacolombo_bc Brava Bea, la gente ha la mente corta. Io è da stamattina che blocco soprattutto tifosi del Napoli c… -

Laè un "classico" fra quelle riservate agli automobilisti, quella dello specchietto, cioè un ... I poliziotti hanno arrestato l'estorsore, che è ora nel carcere di- Poggioreale.. Quella che doveva essere unaormai collaudata, concretizzata con la cosiddetta tecnica dello specchietto, si è trasformata in un tentativo di estorsione ai danni di un professionista ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Una truffa con la tecnica dello specchietto si è trasformata in un tentativo di estorsione ai danni di un professionista napoletano.