Napoli, Giuntoli: «Mi aspetto che la squadra non si faccia intimidire»

Cristiano Giuntoli, ds del Napoli, ha parlato prima del fischio d'inizio del match contro i Rangers: le dichiarazioni

Cristiano Giuntoli ha parlato a Sky Sport prima di Rangers-Napoli.

LE PAROLE – «La stanchezza non dovrebbe farla da padrone e proveremo sicuramente a vincerla. Mi aspetto che nessuno si faccia intimidire dall'ambiente, ma che la squadra pensi a giocare al calcio. Al Milan ci pensiamo solo da domani, ora la testa è tutta su questa partita. Da loro mi aspetto una gara intesa, con grande foga e anche con discreta qualità».

