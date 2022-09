Monaco vs Ferencvaros – pronostico e possibili formazioni (Di mercoledì 14 settembre 2022) Il Monaco ospita il Ferencvaros nel Gruppo H di Europa League giovedì 15 settembre, con entrambe le squadre che cercano di costruire le vittorie della scorsa settimana. Il Monaco ha vinto 1-0 in trasferta contro la Stella Rossa di Belgrado, mentre il Ferencvaros ha ottenuto un’impressionante vittoria per 3-2 contro il Trabzonspor nonostante abbia giocato in 10 uomini per la maggior parte della partita. Il calcio di inizio di Monaco vs Ferencvaros è previsto alle 18:45 Anteprima della partita Monaco vs Ferencvaros: a che punto sono le due squadre Monaco Dopo essere sceso dalla Champions League dopo aver perso per 4-3 in aggregato contro il PSV Eindhoven durante i turni di qualificazione, il Monaco può sentirsi ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 14 settembre 2022) Ilospita ilnel Gruppo H di Europa League giovedì 15 settembre, con entrambe le squadre che cercano di costruire le vittorie della scorsa settimana. Ilha vinto 1-0 in trasferta contro la Stella Rossa di Belgrado, mentre ilha ottenuto un’impressionante vittoria per 3-2 contro il Trabzonspor nonostante abbia giocato in 10 uomini per la maggior parte della partita. Il calcio di inizio divsè previsto alle 18:45 Anteprima della partitavs: a che punto sono le due squadreDopo essere sceso dalla Champions League dopo aver perso per 4-3 in aggregato contro il PSV Eindhoven durante i turni di qualificazione, ilpuò sentirsi ...

periodicodaily : Monaco vs Ferencvaros – pronostico e possibili formazioni #15settembre #europaleague - infobetting : Monaco-Ferencvaros (Europa League, giovedì 15 settembre 2022 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici - sportnotizie24 : #Monaco-#Ferencvaros, le probabili formazioni: sfida al vertice del girone - Lorenzored17 : Girone H Monaco favorita assoluta, giocano bene e la qualità c'è. Per le altre è una corsa a 3, dove i turchi hanno… - FedericoDav_SSL : Gruppo H Il gruppo della morte, tutte e quattro possono passare come essere eliminate o retrocesse. Secondo me a vi… -