Klopp | ' ' L' Ajax? Rispetto alla partita col Napoli sembrava un altro sport' '

ada_cotugno : @23martins92 È stato un bel segale, soprattutto perché l’Ajax è un’ottima squadra. La pausa forzata aiuterà molto Klopp - sportli26181512 : Liverpool-Ajax, quel gesto di Klopp nel finale: l'analisi di Capello: Un gol di Matip all'89' ha regalato i primi 3… - iscorers : Liverpool-Ajax, Klopp: ‘Sembrava un altro sport rispetto al Napoli’ VIDEO | Champions League - sportli26181512 : Liverpool-Ajax, Klopp: 'Sembrava un altro sport rispetto al Napoli' VIDEO: L'allenatore del Liverpool, Jurgen Klopp… - sportli26181512 : Liverpool-Ajax, gol e highlights: Buona la seconda per gli uomini di Klopp: di Salah e Matip i gol che stendono l'A… -

L'allenatore del Liverpool, Jurgen, commenta così la vittoria sull'in Champions League tornando anche sulla sonora sconfitta subita dal ......di, in campionato, ha raccolto fin qui, in sei giornate soltanto metà della posta in palio, con 9 punti su 18. Le difficoltà sono state confermate in toto ieri, con la gara contro l'molto ...Ajax 2-1: Champions League 2022/2023 (VIDEO) by Christian Poliseno 6 Gli highlights e le azioni salienti di Liverpool-Ajax 2-1, match della fase a gironi di Champions League 2022/2023. Succede, quasi, ...Video Liverpool Ajax (risultato finale 2-1): Salah e Matip regalano tre punti fondamentali ai Reds che si rimettono in carreggiata, inutile il gol di Kudus.