Inter | occhi puntati su Lukaku | la verità di queste ore sull’infortunio

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Sorride Simone Inzaghi, perché su Romelugiungono notizie rassicuranti in merito al suo ritorno in campo, dall’infortunio. Edin Dzeko-Joaquin Correa è una coppia che funziona. Il Viktoria Plzen è stato un ottimo test, ancor di più se si pensa che sia avvenuto in una notte di Champions League, dalla quale era necessario uscire vincenti Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

finoallafine_FJ : @SoloMilan68 @supercapitano @EnzoBusato @1897_frank W il Var? Se l’Inter non si fosse suicidato con il Bologna oggi… - im_cami4 : @DonDie_Sospeso @SkySport @Inter Parla con gli occhi - MyLifesGoingBad : Levatemi dagli occhi minchiatarian #inter #ChampionsLeague - ZonaBianconeri : RT @SerieBNewsCom: #Juventus e #Inter, occhi su #Aarons del #Norwich: così Marotta anticipa i bianconeri?? - SerieBNewsCom : #Juventus e #Inter, occhi su #Aarons del #Norwich: così Marotta anticipa i bianconeri?? -

Calciomercato.com

Seconda giornata del secondo turno di Champions League 2022 - 23 . Dopo la vittoria dell'in terra ceca, oggi scendono in campo le altre tre squadre italiane: Milan , Napoli e Juventus ...gli...puntati sulla sfida delle italiane: Milan, Juventus e Napoli, Si comincia alle 18.45 con ...01.38 Montreal - Chicago Fire (MLS) - DAZN 02.08 Minnesota United - Los Angeles FC (MLS) - DAZN... Inter, Gosens non convince: occhi ad Empoli per il sostituto Questa settimana in tutto il mondo si sentono appelli alla "Verità, non alla guerra", mentre i sostenitori del più famoso prigioniero politico del mondo, ...Inter: Dzeko domina, Gosens e Acerbi convincono vedi letture Seconde linee in cerca di promozione e di continuità per l'Inter di Inzaghi, che regola il Viktoria Plzen con un 2-0 in trasferta senza sto ...