“Il vostro lavoro non serve più!”: Re Carlo III li caccia, licenziati in tronco (Di mercoledì 14 settembre 2022) Re Carlo III dà l’annuncio ufficiale, è panico nella dimora reale: alcune figure dovranno lasciare il loro lavoro, cacciati in tronco Re Carlo III (Ansafoto)Da quando la Regina Elisabetta II ci ha detto addio, le sorti della monarchia sono cambiate. Il potere, per successione, è passato in mano al figlio Carlo, anche se probabilmente il popolo avrebbe preferito saltare la generazione e dare tutto in mano a William, il primogenito e nipote di Elisabetta. Avendo preso la corona Carlo, si dovrà trasferire con sua moglie a Buckingham Palace lasciando la dimora attuale definitivamente. Questi cambi di programma ovviamente influenzeranno anche il lavoro dei dipendenti che purtroppo dovranno dimezzarsi. Ad annunciarlo è stato lo stesso Re ... Leggi su direttanews (Di mercoledì 14 settembre 2022) ReIII dà l’annuncio ufficiale, è panico nella dimora reale: alcune figure dovranno lasciare il loroti inReIII (Ansafoto)Da quando la Regina Elisabetta II ci ha detto addio, le sorti della monarchia sono cambiate. Il potere, per successione, è passato in mano al figlio, anche se probabilmente il popolo avrebbe preferito saltare la generazione e dare tutto in mano a William, il primogenito e nipote di Elisabetta. Avendo preso la corona, si dovrà trasferire con sua moglie a Buckingham Palace lasciando la dimora attuale definitivamente. Questi cambi di programma ovviamente influenzeranno anche ildei dipendenti che purtroppo dovranno dimezzarsi. Ad annunciarlo è stato lo stesso Re ...

lanenacolmuso : @ciancianella @ElikorokoroRos @LiaPomponio forse le risolveremo, per alcune forse non c'è rimedio... ma perlomeno p… - Gabriel73406997 : RT @nrznatalie: Ci sono milioni di clandestini ,nei centri d' accoglienza da sistemare con lavoro e casa ,e voi credete ,che pensano al vos… - BzBroono : @MicheleGubitosa @Mov5Stelle Certo 'sta lagna che il RdC era pronto per trovare lavoro a mln di persone ma la kasta… - zoldan_daniele : RT @nrznatalie: Ci sono milioni di clandestini ,nei centri d' accoglienza da sistemare con lavoro e casa ,e voi credete ,che pensano al vos… - Lunetta6633 : RT @nrznatalie: Ci sono milioni di clandestini ,nei centri d' accoglienza da sistemare con lavoro e casa ,e voi credete ,che pensano al vos… -