Giulia Stabile perde la testa per un professionista di Amici: 'beccato' il commento social (Di mercoledì 14 settembre 2022) Giulia Stabile ha conquistato il pubblico dopo il suo esordio ad Amici e ora sembra che sia emersa una cotta per un ex volto del talent di Maria. La ballerina ha dimostrato il suo enorme talento e, nonostante la giovane età, ha già conquistato i grandi della danza. Giulia Stabile-Altranotizia (fonte: Google)Giulia Stabile è stata chiamata di recente anche dal magnifico Roberto Bolle per un'esibizione e la sua gioia era incontenibile. Il percorso nella scuola di Amici le ha permesso di esprimere le sue emozioni. Quando danza è davvero incredibile. Questo perché normalmente la vincitrice del talent show Mediaset ha un carattere particolare e molto sensibile. Una ragazza timida ma quando balla, si trasforma completamente.

