Dal caro energia al caro export. Luci e sfide nel report Sace (Di mercoledì 14 settembre 2022) Anche un motore affidabile e potente come l’export non è immune dall’inflazione e dalla crisi dei prezzi energetici. D’altronde, se carburante e gas aumentano, spostare le merci da una parte all’altra del Pianeta diventa più costoso. E allora il rischio è che i giri si abbassino, perdendoci in Pil e produttività. Se poi, come nel caso italiano, l’export più che un motore è un vero e proprio polmone senza il quale non è possibile respirare, allora l’attenzione diventa doppia. Da queste premesse è partita la presentazione del tradizionale rapporto sull’export presentato dalla Sace, la società di servizi assicurativi per chi esporta controllata dal ministero dell’Economia, dal titolo caro export. sfide globali e il valore di esserci. L’appuntamento, ... Leggi su formiche (Di mercoledì 14 settembre 2022) Anche un motore affidabile e potente come l’non è immune dall’inflazione e dalla crisi dei prezzi energetici. D’altronde, se carburante e gas aumentano, spostare le merci da una parte all’altra del Pianeta diventa più costoso. E allora il rischio è che i giri si abbassino, perdendoci in Pil e produttività. Se poi, come nel caso italiano, l’più che un motore è un vero e proprio polmone senza il quale non è possibile respirare, allora l’attenzione diventa doppia. Da queste premesse è partita la presentazione del tradizionale rapporto sull’presentato dalla, la società di servizi assicurativi per chi esporta controllata dal ministero dell’Economia, dal titologlobali e il valore di esserci. L’appuntamento, ...

