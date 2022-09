Casini: «Valuteremo un All Star Game della Serie A» (Di mercoledì 14 settembre 2022) La Serie A valuta un All Star Game, un torneo in cui siano inclusi i migliori calciatori del campionato, l’idea lanciata dal nuovo proprietario del Chelsea, Boehly, per la Premier. Lo ha dichiarato il presidente della Lega Calcio, Lorenzo Casini, all’Ansa. «E’ un’idea che merita attenzione. Studieremo il progetto e le società, in assemblea, valuteranno i pro e i contro, con le relative tempistiche. Ricordo ancora con emozione la partita Europa-Resto del mondo dell’agosto 1982, con i nostri Zoff, Tardelli, Rossi e soprattutto Antognoni, che giocò meglio di Platini e Zico, anch’essi in campo. Bisogna ritrovare questo spirito, coinvolgendo le società, i presidenti, i dirigenti sportivi e gli allenatori, oltre ai giornalisti ed ai tifosi. Naturalmente vanno considerati tanti aspetti, dal calendario al ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 14 settembre 2022) LaA valuta un All, un torneo in cui siano inclusi i migliori calciatori del campionato, l’idea lanciata dal nuovo proprietario del Chelsea, Boehly, per la Premier. Lo ha dichiarato il presidenteLega Calcio, Lorenzo, all’Ansa. «E’ un’idea che merita attenzione. Studieremo il progetto e le società, in assemblea, valuteranno i pro e i contro, con le relative tempistiche. Ricordo ancora con emozione la partita Europa-Resto del mondo dell’agosto 1982, con i nostri Zoff, Tardelli, Rossi e soprattutto Antognoni, che giocò meglio di Platini e Zico, anch’essi in campo. Bisogna ritrovare questo spirito, coinvolgendo le società, i presidenti, i dirigenti sportivi e gli allenatori, oltre ai giornalisti ed ai tifosi. Naturalmente vanno considerati tanti aspetti, dal calendario al ...

