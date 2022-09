Addio a Irene Papas | l' attrice greca aveva 96 anni

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Per tutti è stata la Penelope dell'Odissea, ma anche la protagonista di film storici come Zorba il greco.a un'nota per la sua eleganza e inghiottita nei suoi ultilmidall'Alzheimer

i_kipseli : RT @star_apokounia: Addio Irene ???? #IrenePapas #???????apa - novasocialnews : Irene Papas: addio all'attrice di 'Zorba il greco' e 'Odissea' - miciogattomicio : RT @effetronky: Intensa, drammatica ma anche brillante, Irene Papas è stata una attrice dai mille volti Elettra e Medea a teatro, i dischi… - 3cinematographe : Irene Papas è morta, addio alla Penelope dell'Odissea - parigi62 : Addio alla bellissima Penelope. ?? Irene Papas -

Papas è morta. Ci lascia a 96 anni l'attrice greca molto nota anche in Italia per il ruolo di Penelope nello sceneggiato Rai ...Papas, il cui nome di nascita èLelekou, nacque il 3 settembre 1926 a Chilliomodi, un piccolo paese del Peloponneso, a circa 20 chilometri da Corinto. Sua madre era una maestra elementare ...Lutto nel mondo del cinema. All’età di 96 anni è morta Irene Papas, l eggendaria attrice greca, protagonista di decine di film. L’annuncio è stato dato dal Ministero della Cultura di Atene. Tra le pel ...Roma, 14 set. (askanews) - Cinema mondiale in lutto per la seconda volta in pochi giorni: dopo la scomparsa di Jean-Luc Godard, addio ad Irene ...