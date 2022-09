A Buenos Aires proposto il pagamento dei servizi in cripto (Di mercoledì 14 settembre 2022) (Adnkronos) – Il senatore argentino Dario Nieto ha redatto una proposta di legge che supporta l’utilizzo della tecnologia blockchain per il pagamento dei servizi nella capitale Buenos Aires. La tracciabilità delle transazioni, infatti, farebbe delle criptovalute un potente dispositivo da contrapporre alla dilagante evasione fiscale. La voce di Nieto non è la sola ad essersi alzata in favore delle valute digitali in Argentina, con la provincia di Mendoza che ha recentemente deciso di accettare il Bitcoin per il pagamento delle tasse. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 14 settembre 2022) (Adnkronos) – Il senatore argentino Dario Nieto ha redatto una proposta di legge che supporta l’utilizzo della tecnologia blockchain per ildeinella capitale. La tracciabilità delle transazioni, infatti, farebbe dellevalute un potente dispositivo da contrapporre alla dilagante evasione fiscale. La voce di Nieto non è la sola ad essersi alzata in favore delle valute digitali in Argentina, con la provincia di Mendoza che ha recentemente deciso di accettare il Bitcoin per ildelle tasse. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

fisco24_info : A Buenos Aires proposto il pagamento dei servizi in cripto: (Adnkronos) - Il senatore argentino Dario Nieto ha reda… - just____jill : Alle 14:00 partiremo per Buenos Aires. @ITAAirways ha saputo gestire nel migliore dei modi questa situazione diffic… - gianna20miglia : @ITAAirways ci imbarcherà a breve per Buenos Aires. La partenza è prevista per le 14. Meno male che hanno saputo ge… - Ginger__Vivi : Siamo appena stati avvisati che il volo AZ680 per Buenos Aires partirà alle 14. Grazie alla gestione di @ITAAirways! - gauchonews : “Disegniamo l’Italia”, al Museo dell’immigrazione @MUNTREF mostra sull’architettura italiana a #BuenosAires organiz… -