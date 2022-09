Via libera ai programmi di riarmo in Senato, M5s vota contro (Di martedì 13 settembre 2022) I Senatori cinquestelle della Commissione Difesa di Palazzo Madama Giorgio Fede, Giuseppe Auddino, Gianmarco Corbetta e Francesco Castiello hanno espresso parere contrario all'avvio dei programmi di ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 13 settembre 2022) Iri cinquestelle della Commissione Difesa di Palazzo Madama Giorgio Fede, Giuseppe Auddino, Gianmarco Corbetta e Francesco Castiello hanno espresso parere contrario all'avvio deidi ...

GiovaQuez : Via libera di Ema al nuovo vaccino bivalente di Pfizer contro il Covid, adattato anche alle subvarianti Omicron Ba.… - repubblica : L'Italia a tutto carbone. Centrali spinte al massimo per risparmiare metano. In settimana il via libera. Ecco il pi… - Agenzia_Ansa : Via libera con 'voto unanime' delle commissioni Bilancio e Finanze del Senato al decreto aiuti bis, che contiene an… - gazzettamantova : Superbonus e cessione del credito, trovato l’accordo. Ora via libera al dl Aiuti: dallo smart working al docente es… - sissiisissi2 : RT @ultimora_pol: I senatori 5 stelle della Commissione Difesa di Palazzo Madama Giorgio #Fede, Giuseppe #Auddino, Gianmarco #Corbetta e Fr… -