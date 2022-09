Ultime Notizie Roma del 13-09-2022 ore 12:10 (Di martedì 13 settembre 2022) Romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco vita in studio le forze ucraine avanzano annunciano la riconquista di 500 chilometri quadrati nell’area di cherson Michi e vedi non c’è bombardamenti di Mosca nei territori da cui si sono ritirati torna la corrente a zaporizhia a passarlo Sul fronte dei negoziati con tedeschi che mi ritiene impossibili fino alla completa liberazione dei territori occupati oggi l’assemblea generale dell’ONU La Commissione Europea proporranno obiettivo obbligatorio di riduzione dei consumi di elettricità anteriore di Picco il taglio sarà sulla base di un target mensile lasciando discrezionalità Sulle fasce orarie singoli stati europei ieri il prezzo del gatto è sceso sotto i €200 chiusura positiva per le borse Beko Milano + 234 Tokyo stamani Piazza Papa Francesco è in Kazakistan la settimana ... Leggi su romadailynews (Di martedì 13 settembre 2022)dailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco vita in studio le forze ucraine avanzano annunciano la riconquista di 500 chilometri quadrati nell’area di cherson Michi e vedi non c’è bombardamenti di Mosca nei territori da cui si sono ritirati torna la corrente a zaporizhia a passarlo Sul fronte dei negoziati con tedeschi che mi ritiene impossibili fino alla completa liberazione dei territori occupati oggi l’assemblea generale dell’ONU La Commissione Europea proporranno obiettivo obbligatorio di riduzione dei consumi di elettricità anteriore di Picco il taglio sarà sulla base di un target mensile lasciando discrezionalità Sulle fasce orarie singoli stati europei ieri il prezzo del gatto è sceso sotto i €200 chiusura positiva per le borse Beko Milano + 234 Tokyo stamani Piazza Papa Francesco è in Kazakistan la settimana ...

