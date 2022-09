Ucraina | Draghi sente Zelensky | “Governo conferma sostegno a Kiev”

(Di martedì 13 settembre 2022) (Adnkronos) – Il presidente del Consiglio, Mario, ha avuto oggi una nuova conversazione telefonica con il Presidente dell’, Volodymyr. Il colloquio -riferisce una nota- si è incentrato sugli ultimi positivi sviluppi della controffensivae della situazione sul terreno, anche con riguardo alla sicurezza della Centrale nucleare di Zaporizhzhia. Il presidentehato il continuoda parte delitaliano alle Autorità e alla popolazione ucraine in tutti gli ambiti. L'articolo proviene da Italia Sera.

DantiNicola : In campagna elettorale il populismo dà il meglio di sé. In meno di un minuto tutta l'ipocrisia di #Conte sul sosteg… - ale_dibattista : Controffensiva Ucraina, nuovi invii di armi, Putin (e dopo Putin) PD di Letta, Movimento 5 Stelle di Conte, “agenda… - bendellavedova : Conte ha fatto cadere Draghi, uno dei più rigorosi sostenitori di #Kiev. E ora che Putin, dopo le sanzioni e gli a… - ChiaraLocatell7 : RT @dottorbarbieri: ???????? Nella telefonata conclusasi poco fa il Presidente del Consiglio, #Draghi, ha confermato al Presidente #Zelensky il… - ISgalambro : RT @Agenzia_Italia: #ucraina I due leader hanno discusso sugli ultimi sviluppi della controffensiva ucraina e della sicurezza della central… -

...creata dal combinato disposto della speculazione internazionale e della guerra in, con la ...alcun riferimento al price cap chiesto da tempo dal presidente del Consiglio italiano Mario, ...Colloquio telefonico tra il presidente ucraino e il premier italiano. Le forze ucraine avanzano e annunciano la riconquista di 500 chilometri quadrati nell'area di Kherson. Kiev denuncia bombardamenti ...I due leader hanno discusso sugli ultimi sviluppi della controffensiva ucraina e della sicurezza della centrale di Zaporizhzhia. Zelensky ha sottolineato l'importanza della cooperazione militare con l ...Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha avuto oggi una nuova conversazione telefonica con il Presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky. In una no ...