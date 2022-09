Tumori | Sima | ' dimostrato link tra inquinamento atmosferico e cancro polmone'

(Di martedì 13 settembre 2022) Roma, 13 set. (Adnkronos Salute) - Smog di nuovo sul banco degli imputati per danni alla salute. "Emergono prove inequivocabili sul legame trae tumore polmonare anche nei non fumatori", afferma la Società italiana di medicina ambientale (), commentando i risultati della ricerca su 247 campioni bioptici polmonari presentata al Congresso europeo di oncologia medica (Esmo) e realizzata dalla University College of London. "Lo studio inglese appena presentato all'Esmo ha individuato per la prima volta uno dei meccanismi alla base dell'insorgenza dipolmonari nei non fumatori, collegando questa drammatica patologia all'inalazione di polveri sottili, con particolare riferimento al Pm 2.5", sottolinea il presidente, Alessandro Miani. "Nei modelli animali utilizzati, ...

