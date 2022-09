Smart working fino al 31 dicembre per i fragili e per chi ha figli under 14 (Di martedì 13 settembre 2022) Il ministro Andrea Orlando: 'Avevo proposto la proroga e mi ero impegnato affinché fosse approvata, promessa ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 13 settembre 2022) Il ministro Andrea Orlando: 'Avevo proposto la proroga e mi ero impegnato affinché fosse approvata, promessa ...

Today_it : #Smartworking prorogato ma non per tutti: chi ne può usufruire e fino a quando - romatoday : Smart working prorogato ma non per tutti: chi ne può usufruire e fino a quando - lifestyleblogit : Smart working, 'proroga fino al 31 dicembre per fragili e chi ha figli under 14' - - infoitinterno : Smart working, proroga fino al 31 dicembre per fragili e per chi ha figli minori di 14 anni - infoitinterno : Smart working, prorogato fino al 31 dicembre per fragili e genitori under 14 -