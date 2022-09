Serena Autieri parla del flop in Rai: il commento stizzito dell’attrice (Di martedì 13 settembre 2022) Serena Autieri è stata tra le protagoniste indiscusse del Festival del Cinema di Venezia. In tale occasione ha ricevuto anche un premio per lei molto importante, ovvero, il “Premio Donna del Cinema Italiano”. Per lei è stata un’enorme gratificazione, tuttavia, la sua vita non è stata contraddistinta sempre da successi. In Rai, infatti, ha recentemente dato luogo ad un flop che, nel corso di un’intervista, ha commentato in maniera un po’ stizzita. Ecco come ha commentato Serena Autieri il flop di Dedicato Nel corso di una recente intervista rilasciata a SuperGuidaTv, Serena Autieri ha parlato del premio ricevuto alla Fiera del Cinema di Venezia e non solo. La donna, infatti, è stata chiamata a commentare anche il flop ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 13 settembre 2022)è stata tra le protagoniste indiscusse del Festival del Cinema di Venezia. In tale occasione ha ricevuto anche un premio per lei molto importante, ovvero, il “Premio Donna del Cinema Italiano”. Per lei è stata un’enorme gratificazione, tuttavia, la sua vita non è stata contraddistinta sempre da successi. In Rai, infatti, ha recentemente dato luogo ad unche, nel corso di un’intervista, ha commentato in maniera un po’ stizzita. Ecco come ha commentatoildi Dedicato Nel corso di una recente intervista rilasciata a SuperGuidaTv,hato del premio ricevuto alla Fiera del Cinema di Venezia e non solo. La donna, infatti, è stata chiamata a commentare anche il...

