Scuola e crisi demografica: la perdita di una visione sul futuro farà scomparire i giovani (Di martedì 13 settembre 2022) Roma, 13 set – Con l’inizio della settimana la Scuola italiana è iniziata praticamente su tutta la penisola, partenza che coincide con le fasi più calde di campagna elettorale per le elezioni nazionali del 25 settembre. Questo fa si che gli studenti e la Scuola siano, stranamente, uno degli argomenti principali dei tentativi dei vari politici di accaparrarsi qualche voto. Il ministro dell’istruzione, Patrizio Bianchi, sottolinea il problema della caduta demografica nelle scuole del nostro paese, affermando come: “Negli anni scolastici 20/21 e 22/23 abbiamo perso quasi 300 mila studenti. La previsione è che ci saranno 1,4 milioni di bambini in meno in 10 anni. C’è attenzione che deve essere posta a questa che è emergenza nazionale”. La Scuola e i giovani i più sacrificabili Fa ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 13 settembre 2022) Roma, 13 set – Con l’inizio della settimana laitaliana è iniziata praticamente su tutta la penisola, partenza che coincide con le fasi più calde di campagna elettorale per le elezioni nazionali del 25 settembre. Questo fa si che gli studenti e lasiano, stranamente, uno degli argomenti principali dei tentativi dei vari politici di accaparrarsi qualche voto. Il ministro dell’istruzione, Patrizio Bianchi, sottolinea il problema della cadutanelle scuole del nostro paese, affermando come: “Negli anni scolastici 20/21 e 22/23 abbiamo perso quasi 300 mila studenti. La preè che ci saranno 1,4 milioni di bambini in meno in 10 anni. C’è attenzione che deve essere posta a questa che è emergenza nazionale”. Lae ii più sacrificabili Fa ...

AnnaAscani : Non esiste una proposta della destra su lavoro, sanità, scuola, bollette. Fin qui abbiamo sentito Flat Tax, Preside… - QPeriscopica : RT @ilgiornale: C' è la crisi, ma i libri di #scuola quasi nuovi vanno tra i #rifiuti. Nemmeno il tempo di leggerli sono già vecchi, ma è d… - 3rmetika : mi sta venendo la prima crisi per colpa della scuola e non è neanche iniziata - rafgri70 : RT @ilgiornale: C' è la crisi, ma i libri di #scuola quasi nuovi vanno tra i #rifiuti. Nemmeno il tempo di leggerli sono già vecchi, ma è d… - ilgiornale : C' è la crisi, ma i libri di #scuola quasi nuovi vanno tra i #rifiuti. Nemmeno il tempo di leggerli sono già vecchi… -