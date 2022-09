Roma e Mou tornano alla vittoria: Dybala batte Empoli 2-1 ma la squadra di Zanetti piace di più | Primapagina (Di martedì 13 settembre 2022) 2022-09-12 23:08:00 Arrivano conferme: Un campione, un grande campione, ha incontrato una squadra vera e l’ha battuta. Dybala-Empoli è finita 2-1, con gol, palo e assist vincente dell’argentino. E’ stato così, col suo straordinario colpo di mercato, che la Roma è riuscita a venire a capo di una partita bella, combattuta, tirata, una partita vera come ogni tanto spuntano anche nel nostro campionato. L’Empoli l’ha giocata da squadra concreta, con ritmo, intensità, corsa, senza mai mollare, nemmeno quando è rimasta in dieci. La vittoria Romanista è meritata proprio perché sudata fino all’ultimo istante. La squadra di Mourinho, che aggancia l’Udinese e si porta a -1 dal primo posto di Atalanta, Napoli e Milan, ha costruito più occasioni ... Leggi su justcalcio (Di martedì 13 settembre 2022) 2022-09-12 23:08:00 Arrivano conferme: Un campione, un grande campione, ha incontrato unavera e l’ha battuta.è finita 2-1, con gol, palo e assist vincente dell’argentino. E’ stato così, col suo straordinario colpo di mercato, che laè riuscita a venire a capo di una partita bella, combattuta, tirata, una partita vera come ogni tanto spuntano anche nel nostro campionato. L’l’ha giocata daconcreta, con ritmo, intensità, corsa, senza mai mollare, nemmeno quando è rimasta in dieci. Lanista è meritata proprio perché sudata fino all’ultimo istante. Ladi Mourinho, che aggancia l’Udinese e si porta a -1 dal primo posto di Atalanta, Napoli e Milan, ha costruito più occasioni ...

