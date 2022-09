Regina Elisabetta, atteso un milione di persone a Westminster: 20 ore di coda per vederla (Di martedì 13 settembre 2022) Stasera il feretro sarà a Buckingham Palace, poi il trasferimento nella sala del Parlamento dove la salma resterà esposta fino al funerale. A Londra si prevede un movimento di gente senza precedenti. '... Leggi su quotidiano (Di martedì 13 settembre 2022) Stasera il feretro sarà a Buckingham Palace, poi il trasferimento nella sala del Parlamento dove la salma resterà esposta fino al funerale. A Londra si prevede un movimento di gente senza precedenti. '...

albertoangela : Dopo la scomparsa della Regina Elisabetta II, stasera @RaiUno ripropone la puntata di #Ulisse realizzata per il suo… - Tommasocerno : Grande rispetto per la regina Elisabetta però sentir parlare di re e di sudditi e di inchini e gente in ginocchio fa spavento nel 2022 - Agenzia_Ansa : Il feretro di Elisabetta II è ad Edimburgo accolto da migliaia di persone. La bara è stata portata a spalla da un… - mamengoli : @N_DeGirolamo Nunzia purtroppo è proprio questo il grande problema, la politica serve solo ai politici per loro int… - _dqcp : RT @Tommasocerno: Grande rispetto per la regina Elisabetta però sentir parlare di re e di sudditi e di inchini e gente in ginocchio fa spav… -