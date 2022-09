Rebecca del grande Fratello perde 45 kg, completamente trasformata (Di martedì 13 settembre 2022) Vi ricordate di Rebecca de Pasquale del grande Fratello? Eccola oggi completamente diversa Chi ha seguito il grande Fratello anni fa, sicuramente si ricorderà di Rebecca de Pasquale. L’ex gieffina ha preso parte al reality nell’edizione numero 14 e oggi la ritroviamo completamente diversa da allora. In soli tre mesi, Rebecca ha perso più di 40 kili ed è quasi impossibile riconoscerla. La vita della 40enne ebolitana, come molti ricordano è stata abbastanza travagliata. Oggi vive a Prato dove svolge le professioni di colf e dog sitter. Rebecca nasce come Sabatino e dopo aver vissuto sei anni all’interno di un monastero per diventare sacerdote, Don Mauro, ha deciso di cambiare sesso, raccontando la sua ... Leggi su formatonews (Di martedì 13 settembre 2022) Vi ricordate dide Pasquale del? Eccola oggidiversa Chi ha seguito ilanni fa, sicuramente si ricorderà dide Pasquale. L’ex gieffina ha preso parte al reality nell’edizione numero 14 e oggi la ritroviamodiversa da allora. In soli tre mesi,ha perso più di 40 kili ed è quasi impossibile riconoscerla. La vita della 40enne ebolitana, come molti ricordano è stata abbastanza travagliata. Oggi vive a Prato dove svolge le professioni di colf e dog sitter.nasce come Sabatino e dopo aver vissuto sei anni all’interno di un monastero per diventare sacerdote, Don Mauro, ha deciso di cambiare sesso, raccontando la sua ...

