"Non sono i Rolex": Cazzullo, tutta la verità su Francesco Totti (Di martedì 13 settembre 2022) "tutta Italia sta seguendo questa storia, tu hai intervistato Totti, cosa ti ha colpito di più di questa vicenda? Ed è normale che ci si appassioni? Se ne discute tantissimo...": Lilli Gruber ha posto queste domande ad Aldo Cazzullo a Otto e mezzo su La7. Il riferimento è, ovviamente, alla rottura tra l'ex calciatore della Roma e Ilary Blasi. "I due veri grandi romanzi popolari italiani sono il calcio e la televisione, Totti e Ilary rappresentano questi due mondi intrecciati, di qui questo gigantesco interesse", ha spiegato innanzitutto il giornalista del Corriere della Sera, che ha avuto modo di intervistare l'ex capitano giallorosso un paio di giorni fa. "Io ho conosciuto Totti vent'anni fa, ai mondiali del 2002 in Giappone - ha poi raccontato Cazzullo -. ...

