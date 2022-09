Monte Paschi: vola in borsa (+19%), c’è fiducia nell’aumento di capitale (Di martedì 13 settembre 2022) L'istituto senese ha bissato il balzo di venerdì (+6,8%), chiudendo la seduta con un rialzo del 19%, a 0,36 euro, in un clima di effervescenza per tutto il comparto bancario L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 13 settembre 2022) L'istituto senese ha bissato il balzo di venerdì (+6,8%), chiudendo la seduta con un rialzo del 19%, a 0,36 euro, in un clima di effervescenza per tutto il comparto bancario L'articolo proviene da Firenze Post.

FirenzePost : Monte Paschi: vola in borsa (+19%), c’è fiducia nell’aumento di capitale - romi_andrio : RT @Phastidio: Come vi dico da sempre, nessun momento è quello giusto Italy’s Monte dei Paschi should postpone capital raising, Meloni adv… - Teoone1000 : @carmelopalma Al Monte Paschi, solitamente la sinistra li trova lì. - FRANCO53642729 : @meb @OmnibusLa7 @La7tv Sei venuta su' molto bene, hai imparato in fretta come si fa'...monte dei Paschi, verdini,i… -