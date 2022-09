Michele Emiliano: «Votate Pd o M5s, altrimenti vinceranno gli eredi di Mussolini» (Di martedì 13 settembre 2022) Michele Emiliano considera un grave errore che il Partito Democratico si presenti alle elezioni separato dal Movimento 5 Stelle. Ma ora il rischio è che vincano gli eredi di Mussolini. Emiliano parla in un’intervista rilasciata al Fatto Quotidiano. Nella quale sostiene che tra Pd e M5s «si poteva fare un’alleanza tecnica, con programmi diversi». Ma adesso c’è un problema più grande: «In questa campagna elettorale nessuno dice una cosa chiaramente: rischiamo di mandare al governo un partito e una leader per cui Benito Mussolini era un buon politico, soltanto ha commesso alcuni errori da correggere». Emiliano rivendica le dichiarazioni sulla battaglia elettorale in Puglia: «Far sputare sangue a chi vuol portare indietro l’orologio della storia? Lo rivendico e confermo. ... Leggi su open.online (Di martedì 13 settembre 2022)considera un grave errore che il Partito Democratico si presenti alle elezioni separato dal Movimento 5 Stelle. Ma ora il rischio è che vincano glidiparla in un’intervista rilasciata al Fatto Quotidiano. Nella quale sostiene che tra Pd e M5s «si poteva fare un’alleanza tecnica, con programmi diversi». Ma adesso c’è un problema più grande: «In questa campagna elettorale nessuno dice una cosa chiaramente: rischiamo di mandare al governo un partito e una leader per cui Benitoera un buon politico, soltanto ha commesso alcuni errori da correggere».rivendica le dichiarazioni sulla battaglia elettorale in Puglia: «Far sputare sangue a chi vuol portare indietro l’orologio della storia? Lo rivendico e confermo. ...

ricpuglisi : Seguire il soave esempio di Michele Emiliano su come fare - fattoquotidiano : 'Presentarsi alle elezioni separati dai 5 Stelle è un errore imperdonabile' - Aillu77 : RT @GuidoCrosetto: “La Puglia è Stalingrado, da qui non passeranno. Sputeranno sangue, qualunque sarà il risultato” Le parole di un Preside… - vale74260884 : RT @petergomezblog: Emiliano: “Il voto utile? Io voterò il Pd, ma in Puglia amministro con i 5 Stelle e ai miei qui devo dire: scegliete co… - Salvo93430601 : RT @DOscarLancini: “La Puglia è la Stalingrado d’Italia, qualunque cosa accada da qui non passeranno, gli faremo sputare sangue”. ????Così M… -