Jazz in Vigna: musica, cibo e vino nei vigneti dei Campi Flegrei (Di martedì 13 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Nono appuntamento col "Jazz IN Vigna" per sabato 17 settembre a partire dalle ore 21.00 nella splendida location dell'Agriturismo Il Gruccione della famiglia Iovino. Un'oasi al centro dei Campi Flegrei con uno splendido panorama sul golfo di Pozzuoli. Serate all'insegna dell'enogastronomia tra i colori e i profumi del tramonto puteolano e l'ottima musica dei Quartieri Jazz, che dopo le degustazioni dei prodotti tipici della natura, delizieranno gli ospiti con uno splendido scenario tra i vigneti del Montespina. Un connubio studiato ad hoc alla ricerca di un piacere autentico che coinvolga tutti i sensi. A salire sul palco i Quartieri Jazz ed il loro Neapolitan Gipsy Jazz con Mario ...

