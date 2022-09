Inter, Gazzetta: “Correa non convince, dubbio Nerazzurro” (Di martedì 13 settembre 2022) Inter Correa- L’Inter ha svolto rifinitura semplice stamane in Repubblica Ceca, stasera c’è la gara in Champions contro il Viktoria Plzen. L’Inter ha svolto stamane una semplice rifinitura per i Nerazzurri, in vista della gara in programma stasera contro il Viktoria Plzen, valevole per la seconda giornata di Champions. I vice campione d’Italia, hanno un dubbio sulle ultime prestazioni sotto la sufficienza per Joaquin Correa. L’Argentino ha fallito la rete del 2-1 per riaprire la gara contro il Bayern Monaco. Ecco di seguito, le parole della Gazzetta dello Sport sull’ex Lazio. “Qualche dubbio crescente lo lascia soprattutto il quarto attaccante della compagnia: da troppo tempo ormai Correa sembra tutt’altro giocatore rispetto a quello ... Leggi su seriea24 (Di martedì 13 settembre 2022)- L’ha svolto rifinitura semplice stamane in Repubblica Ceca, stasera c’è la gara in Champions contro il Viktoria Plzen. L’ha svolto stamane una semplice rifinitura per i Nerazzurri, in vista della gara in programma stasera contro il Viktoria Plzen, valevole per la seconda giornata di Champions. I vice campione d’Italia, hanno unsulle ultime prestazioni sotto la sufficienza per Joaquin. L’Argentino ha fallito la rete del 2-1 per riaprire la gara contro il Bayern Monaco. Ecco di seguito, le parole delladello Sport sull’ex Lazio. “Qualchecrescente lo lascia soprattutto il quarto attaccante della compagnia: da troppo tempo ormaisembra tutt’altro giocatore rispetto a quello ...

