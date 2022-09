Il trucco dello scotch in cucina ti salva la vita e ti farà risparmiare un sacco di soldi! (Di martedì 13 settembre 2022) Grazie a questo trucco, dove si utilizza lo scotch in cucina, potremo risparmiare diversi soldi e mantenere più a lungo alcuni cibi. Molto spesso esistono dei trucchi di cui non siamo a conoscenza ma che ci permettono di facilitarci il lavoro in cucina. Non solo, si tratta talvolta anche di piccoli stratagemmi che ci aiutano L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 13 settembre 2022) Grazie a questo, dove si utilizza loin, potremodiversi soldi e mantenere più a lungo alcuni cibi. Molto spesso esistono dei trucchi di cui non siamo a conoscenza ma che ci permettono di facilitarci il lavoro in. Non solo, si tratta talvolta anche di piccoli stratagemmi che ci aiutano L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

MEcosocialista : @roberto54479683 @europaverde_it @EleonoraEvi @Corriere Dai, dimmelo sto trucco dello zappatore... Attendo. - LuigiDonfrance1 : È un controsenso, visto che Draghi è dimissionario e può gestire solo l ‘ordinaria amministrazione. O è un trucco d… - friarieelli : @unjversalee ma io letteralmente mi trucco pochissimo ci metto 2 min a prepararmi è proprio l’azione dello struccarmi che mi stressa - Silvia72011422 : @Lauradaisym @SlKim No ma io non la intendo come simile a nessuno perché se ti parlo dello stare senza trucco o alt… - infoiteconomia : Benzina, con il trucco dello Scottex non ti frega nessuno -