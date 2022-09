"Il Pd si vergogna di noi?": rissa a sinistra, l'alleato travolge Enrico Letta (Di martedì 13 settembre 2022) Myrta Merlino chiede conto ad Angelo Bonelli (Europa Verde) della frase pronunciata da Enrico Letta a proposito dell'alleanza del centro sinistra, durante il confronto elettorale con Giorgia Meloni organizzato dal Corriere della Sera. "Il segretario dem ha detto che con Nicola Fratoianni non andrebbe mai al governo", ricorda la Merlino girando il dito nella piaga. "Ma lei si sente rappresentato da Letta?". Prima che Bonelli potesse aprire bocca, Debora Serracchiani ospite in studio dell'Aria che tira (La7), precisa: "È un accordo elettorale che prevede che ci sia condivisione su alcuni punti. Sui temi ambientali e sulla transizione ecologica, ad esempio, c'è una condivisione piena". "Però non ci fareste insieme un governo", insiste Maurizio Gasparri anche lui nel salotto della Merlino. "Ma lei si sente ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 settembre 2022) Myrta Merlino chiede conto ad Angelo Bonelli (Europa Verde) della frase pronunciata daa proposito dell'alleanza del centro, durante il confronto elettorale con Giorgia Meloni organizzato dal Corriere della Sera. "Il segretario dem ha detto che con Nicola Fratoianni non andrebbe mai al governo", ricorda la Merlino girando il dito nella piaga. "Ma lei si sente rappresentato da?". Prima che Bonelli potesse aprire bocca, Debora Serracchiani ospite in studio dell'Aria che tira (La7), precisa: "È un accordo elettorale che prevede che ci sia condivisione su alcuni punti. Sui temi ambientali e sulla transizione ecologica, ad esempio, c'è una condivisione piena". "Però non ci fareste insieme un governo", insiste Maurizio Gasparri anche lui nel salotto della Merlino. "Ma lei si sente ...

NicolaMorra63 : Questo è il papà di Julian Assange, John Shipton. Ieri era in Messico a perorare la causa del figlio. Possiamo aiut… - GiovaQuez : L'esercito invasore di Putin, 'gente innocente che chiedeva solo di non essere discriminata'. Mentre il governo ucr… - openarms_it : 6 persone tra cui 2 bimbi piccoli morti di stenti. Rimasti per giorni in mare senza soccorsi. Gli altri si stupisco… - Giovann14793883 : RT @SilviaPrato1: 'Noi togliamo il disturbo...ma vedrete quelli che verranno dopo di noi'...(Cit.#Giraudo)...!!! Quanto aveva ragione...!!!… - Vincecola : 'Si vergogna di noi?'. Tra Bonelli e Letta volano gli stracci -