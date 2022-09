Giorgia Meloni al Washington Post: "Non sono un mostro e non sono un rischio per la Ue" (Di martedì 13 settembre 2022) AGI - A chi le domanda se vuole diventare il prossimo presidente del Consiglio risponde con un no accompagnata da una risata, seguito da una spiegazione che ne chiarisce il senso: "Voglio dire che non ho mai inteso la politica come una faccenda personale e quando sono entrata in politica non avrei mai pensato di diventare un politico". Insomma, Giorgia Meloni, rispondendo alle domande del Washington Post, sintetizza la sua storia per ribadire che "se gli italiani dovessero decidere di assegnare a Fratelli d'Italia un risultato che suonasse come un 'vogliamo Giorgia Meloni premier', allora io sarei il premier". "Tenendo presente - precisa - che la decisione ultima compete al Presidente della Repubblica". Anche in questa intervista la leader FdI ammette ... Leggi su agi (Di martedì 13 settembre 2022) AGI - A chi le domanda se vuole diventare il prossimo presidente del Consiglio risponde con un no accompagnata da una risata, seguito da una spiegazione che ne chiarisce il senso: "Voglio dire che non ho mai inteso la politica come una faccenda personale e quandoentrata in politica non avrei mai pensato di diventare un politico". Insomma,, rispondendo alle domande del, sintetizza la sua storia per ribadire che "se gli italiani dovessero decidere di assegnare a Fratelli d'Italia un risultato che suonasse come un 'vogliamopremier', allora io sarei il premier". "Tenendo presente - precisa - che la decisione ultima compete al Presidente della Repubblica". Anche in questa intervista la leader FdI ammette ...

