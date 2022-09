Eleonora Daniele, i timori per la figlia: “Sono preoccupata…” (Di martedì 13 settembre 2022) “Stare in questo studio e raccontare le vostre storie è una gioia immensa”. Così Eleonora Daniele ha aperto la prima puntata della decima stagione di “Storie italiane” su Rai 1. La giornalista padovana ha inaugurato la nuova stagione occupandosi del Regno Unito e della scomparsa della Regina Elisabetta. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> Tullio Solenghi, la confessione su Anna Marchesini spezza il cuore: il racconto del loro ultimo incontro Nei giorni scorsi la giornalista è stata intervistata da “DiPiù”, il magazine diretto da Osvaldo Orlandini, e ha detto: “Sono preoccupata, penso a quando Carlotta crescerà e vorrà avere, come tutti i ragazzi, un profilo social…”. timori comprensibili i suoi. È un genitore, una madre, dovrà fare i conti con la tecnologia. Da due anni ... Leggi su tvzap (Di martedì 13 settembre 2022) “Stare in questo studio e raccontare le vostre storie è una gioia immensa”. Cosìha aperto la prima puntata della decima stagione di “Storie italiane” su Rai 1. La giornalista padovana ha inaugurato la nuova stagione occupandosi del Regno Unito e della scomparsa della Regina Elisabetta. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> Tullio Solenghi, la confessione su Anna Marchesini spezza il cuore: il racconto del loro ultimo incontro Nei giorni scorsi la giornalista è stata intervistata da “DiPiù”, il magazine diretto da Osvaldo Orlandini, e ha detto: “preoccupata, penso a quando Carlotta crescerà e vorrà avere, come tutti i ragazzi, un profilo social…”.comprensibili i suoi. È un genitore, una madre, dovrà fare i conti con la tecnologia. Da due anni ...

zazoomblog : Storie Italiane: Eleonora Daniele non resiste: “E’ una gioia immensa..!” - #Storie #Italiane: #Eleonora #Daniele - gigisko : Cosa c'è di più noioso di vedere un'incoronazione di un re? Vedere l'incoronazione di un re commentata da Eleonora… - davided81 : Io mi sento di ribadire il concetto che mi sembra assurdo vedere in tv Eleonora Daniele, Pierluigi Diaco, Anna Falc… - georgetanaum : RT @Nic_dls00: STORIE ITALIANE: ELEONORA DANIELE FESTEGGIA 10 ANNI DI CRONACA E SOCIALE #StorieItaliane #Rai1 #AscoltiTv @eleonoradaniele… - georgetanaum : RT @MontiFrancy82: Al via su Rai 1 la nuova stagione di #StorieItaliane con @eleonoradaniele -