Covid, oggi nella Regione Lazio si registrano 2.113 positivi e 3 morti (Di martedì 13 settembre 2022) Covid nella Regione Lazio. L'assessore alla Salute regionale Alessio D'Amato rendere noto che "oggi nel Lazio su un totale di 16.698 tamponi si registrano 2.113 nuovi casi positivi, (+1.372 rispetto a ieri), sono 3 i decessi (+1), 397 i ricoverati (-39), 32 le terapie intensive (-3) e +2.951 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 12,6%: I casi di Toma città sono a quota 969?. Il dettaglio dalle Asl sul territorio Ecco di seguito il dettaglio sui contagi di oggi rilevati dalle Asl dislocate sull'intero territorio regionale: Asl (Distretto) Nuovi casi Decessi Asl Roma 1 372 0 Asl Roma 2 368 1 Asl Roma 3 229 0 Asl Roma 4 74 0 Asl Roma 5 192 0

