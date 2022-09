Coppa Davis | Jannik Sinner in dubbio contro la Croazia? L’allenamento della vigilia – VIDEO

Leggi su oasport

(Di martedì 13 settembre 2022)ha raggiunto Bologna nel pomeriggio odierno e si è sottoposto a un allenamento alladel confronto tra Italia e, match valido per la fase a gironi. L’altoatesino, reduce dalla battagliaCarlos Alcaraz ai quarti di finale degli US Open, è sceso in campo alla Unipol Arena anche per valutare la situazionesua caviglia. Si tratta di un problemino fisico che lo mette in dubbo in vista del confronto di domani. Ilverrà sciolto nella mattinata, se l’azzurro deciderà di giocare allora affronterà Borna Coric nel secondo singolare, mentre in precedenza toccherà a Matteo BerrettiniBorna Gojo. In caso di forfait di...