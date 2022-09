Chelsea | Jorginho | 'Con Tuchel ci siamo divertiti | ma non funzionava più Su Potter'

milansette : Chelsea, Jorginho: 'Con Tuchel non funzionava più. Ora la sfida è ricostruire la fiducia' #acmilan #rossoneri - MilanNewsit : Chelsea, Jorginho: 'Con Tuchel non funzionava più. Ora la sfida è ricostruire la fiducia' - zazoomblog : Chelsea il mea culpa di Jorginho: «Ci sentiamo responsabili dell’esonero di Tuchel» - #Chelsea #culpa #Jorginho:… - napolista : #Chelsea, il mea culpa di #Jorginho: «Ci sentiamo responsabili dell’esonero di #Tuchel» Il Daily Mail riporta le s… - Gazzetta_it : Potter scopre il Chelsea: 'Giocatori super'. Jorginho approva: 'Bravo e umile' -

a raccontare come lo spogliatoio delha metabolizzato il cambio improvviso in panchina, il passaggio da Tuchel a Potter dopo quella che resta l'ultima partita giocata dai Blues ...... Zieliski; Lozano, Simeone, Kvaratskhelia Indisponibili : Osimhen (coscia) In dubbio : nessuno- Salzburg (21:00): Arrizabalaga; Fofana, Thiago Silva, Koulibaly; James,, ...Intervenuto in conferenza stampa pre-Champions a fianco del nuovo allenatore del Chelsea, Potter, il centrocampista Jorginho ha parlato anche del cambio sulla panchina che hanno ...Mercoledì il Chelsea affronterà la prima partita dell'era Graham Potter, ma la conferenza pre-partita è stato dominata da domande sull'esonero di Tuchel.