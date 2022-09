Calenda: “Se non governerà Draghi ci schiantiamo in sei mesi” (Di martedì 13 settembre 2022) ROMA – “Ci sono due tsunami: uno è quello dell’energia e l’altro è quello del debito. Possiamo decidere di votare come sempre o di votare per chi ha un programma concreto e cerchiamo di tenerci l’unica persona che può proteggere il Paese e riappacificarlo” altrimenti “andiamo a scontrarci con un muro entro sei mesi”. Lo ha detto il leader di Azione Carlo Calenda, intervistato al faccia a faccia organizzato dalla Cna in diretta streaming. “Ho lavorato a Sky, in Ferrari e da molte altre parti, lavoro da quando ho 18 anni, ho le carte in regola per governare il Paese? Sì, ce le ho, ma so riconoscere chi è più bravo di me, e so che se non governerà Mario Draghi ci andiamo a schiantare”, ha spiegato Calenda. “Le disfunzioni italiane che ci facevano crescere di meno ora rischiano di ucciderci, non possiamo ... Leggi su lopinionista (Di martedì 13 settembre 2022) ROMA – “Ci sono due tsunami: uno è quello dell’energia e l’altro è quello del debito. Possiamo decidere di votare come sempre o di votare per chi ha un programma concreto e cerchiamo di tenerci l’unica persona che può proteggere il Paese e riappacificarlo” altrimenti “andiamo a scontrarci con un muro entro sei”. Lo ha detto il leader di Azione Carlo, intervistato al faccia a faccia organizzato dalla Cna in diretta streaming. “Ho lavorato a Sky, in Ferrari e da molte altre parti, lavoro da quando ho 18 anni, ho le carte in regola per governare il Paese? Sì, ce le ho, ma so riconoscere chi è più bravo di me, e so che se nonMarioci andiamo a schiantare”, ha spiegato. “Le disfunzioni italiane che ci facevano crescere di meno ora rischiano di ucciderci, non possiamo ...

