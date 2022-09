Calciomercato.com – Inter, altra chance per Correa: ha caratteristiche uniche, ma è l’affare più criticato di Marotta | Primapagina (Di martedì 13 settembre 2022) 2022-09-13 12:30:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.com: La sfida di questa sera alle 18.45 contro il Viktoria Plzen è già un autentico banco di prova fondamentale per l’Inter di Simone Inzaghi che, come da lui stesso ribadito, si gioca oggi una grossa fetta delle proprie chance di passaggio agli ottavi di Champions, ma anche molta della fiducia da poco ritrovata grazie alla vittoria per 1-0 ottenuta in extremis contro il Torino. In assenza di Lukaku l’allenatore nerazzurro ridarà salvo sorprese fiducia a Joaquin Correa, un autentico mistero dell’ultimo anno e mezzo, che si giocherà un’altra chance per dimostrare che puntare su di lui non è stato un errore. caratteristiche uniche – Dopo un inizio di stagione ... Leggi su justcalcio (Di martedì 13 settembre 2022) 2022-09-13 12:30:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.com: La sfida di questa sera alle 18.45 contro il Viktoria Plzen è già un autentico banco di prova fondamentale per l’di Simone Inzaghi che, come da lui stesso ribadito, si gioca oggi una grossa fetta delle propriedi passaggio agli ottavi di Champions, ma anche molta della fiducia da poco ritrovata grazie alla vittoria per 1-0 ottenuta in extremis contro il Torino. In assenza di Lukaku l’allenatore nerazzurro ridarà salvo sorprese fiducia a Joaquin, un autentico mistero dell’ultimo anno e mezzo, che si giocherà un’per dimostrare che puntare su di lui non è stato un errore.– Dopo un inizio di stagione ...

