Altri 23 161 casi di Covid | 93 morti e tasso positività al 12 | 6% 

(Di martedì 13 settembre 2022) AGI - Sono 23.161 i nuoviin Italia nelle ultime 24 ore contro i 6.415 di ieri e i 24.855 di martedì scorso. I tamponi processati sono 184.211 (ieri 57.519) con undiche sale dall'11,2% al 12,6%. I decessi di oggi sono 93 (ieri 33), per un totale da inizio pandemia di 176.335. Le terapie intensive scendono di 13 unità (ieri -4) ed ora sono 163 con 10 ingressi del giorno; in calo di 121 unità (ieri +66) i ricoveri ordinari, per un totale di 3.868. La regione con il maggior numero di nuoviè sempre la Lombardia con 4.364 davanti a Veneto (+2.916), Campania (+2.321), Lazio (+2.113 e Piemonte (+1.844). Mancano all'appello i dati dell'Emilia Romagna che saranno cumulati e aggregati nel bollettino di domani. Il numero totale deida inizio pandemia ...

