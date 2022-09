Acqua Lete è official partner di X Factor 2022 (Di martedì 13 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – Acqua Lete, partner ufficiale di X Factor 2022, debutta nella nuova edizione dello show musicale più amato in Italia – a partire da per giovedì 15 settembre alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go – con un nuovo stile, unico e glamour, presentando al grande pubblico ICON, il formato in alluminio dal design originale che si ispira agli anni '60, alle geometrie misteriose e ai colori eccentrici della pop art, nato con l'obiettivo di avvicinare il mondo dell'Acqua minerale a quello dell'arte e del design. ICON vivrà in modo assolutamente naturale nel programma, accompagnando e dissetando quotidianamente gli aspiranti concorrenti e i giudici, dai Bootcamp ai Live Show.Importante touchpoint del progetto di sponsorship ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) –ufficiale di X, debutta nella nuova edizione dello show musicale più amato in Italia – a partire da per giovedì 15 settembre alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go – con un nuovo stile, unico e glamour, presentando al grande pubblico ICON, il formato in alluminio dal design originale che si ispira agli anni '60, alle geometrie misteriose e ai colori eccentrici della pop art, nato con l'obiettivo di avvicinare il mondo dell'minerale a quello dell'arte e del design. ICON vivrà in modo assolutamente naturale nel programma, accompagnando e dissetando quotidianamente gli aspiranti concorrenti e i giudici, dai Bootcamp ai Live Show.Importante touchpoint del progetto di sponsorship ...

restoalsud : #territorio #sud #lavoro Acqua Lete è official partner di X Factor 2022 - - Italpress : Acqua Lete è official partner di X Factor 2022 - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – Acqua Lete, partner ufficiale di X Factor 2022, debutta nella nuova edizione dello show musicale… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Acqua Lete è official partner di X Factor 2022 - - ItaliaNotizie24 : Acqua Lete è official partner di X Factor 2022 -