Abruzzese: ‘In Place strumento ad hoc per neuroriabilitazione età evolutiva’ (Di martedì 13 settembre 2022) (Adnkronos) – “‘In Place’ riesce a mettere in contatto il paziente con il proprio professionista attraverso dei semplici strumenti come un computer o un tablet e far svolgere terapia ed esercizi ai bambini direttamente da casa”. Lo ha detto Antonio Abbruzzese, Ceo & Co-Founder di ‘In Place Smart Care’, a margine della presentazione della piattaforma di teleriabilitazione per persone con disturbi di neurosviluppo in età evolutiva. “In Place è una start-up innovativa nata nel marzo del 2021 da un’intuizione avuta dall’altra Co-Founder Marta Di Tella mentre svolgeva la terapia per i bambini. Si è resa conto che non esisteva uno strumento ad hoc per l’età evolutiva. E’ importante anche per i genitori, che vedendo i terapisti che svolgono la terapia acquistano consapevolezza e metodologie che riescono ad applicare ... Leggi su italiasera (Di martedì 13 settembre 2022) (Adnkronos) – “‘In’ riesce a mettere in contatto il paziente con il proprio professionista attraverso dei semplici strumenti come un computer o un tablet e far svolgere terapia ed esercizi ai bambini direttamente da casa”. Lo ha detto Antonio Abbruzzese, Ceo & Co-Founder di ‘InSmart Care’, a margine della presentazione della piattaforma di teleriabilitazione per persone con disturbi di neurosviluppo in età evolutiva. “Inè una start-up innovativa nata nel marzo del 2021 da un’intuizione avuta dall’altra Co-Founder Marta Di Tella mentre svolgeva la terapia per i bambini. Si è resa conto che non esisteva unoad hoc per l’età evolutiva. E’ importante anche per i genitori, che vedendo i terapisti che svolgono la terapia acquistano consapevolezza e metodologie che riescono ad applicare ...

italiaserait : Abruzzese: ‘In Place strumento ad hoc per neuroriabilitazione età evolutiva’ - luca_catone : @pierpi13 Si ma questa mi sembra una porchetta nn abruzzese!La vera porchetta,quella buona è in Abruzzo! - UCrivellone : @juventusfc GRAVINA dopo lo sfacelo dell’Italia fatta fuori dai mondiali dalla Svizzera e dopo@il Var in Juve Saler… - GiulioMarin2 : @OleandroFurioso @neghittoso @GioCaramia @GiulioMarini2 @roberto_ribaudo Te lo dico in inglese madre lingua abruzze… - Jocelyn29125111 : @billa_silvia2 @meb @tg2post @RaiDue La Dottoressa è candidata in Calabria... Come qualcun'altro candidato in Molis… -

AREZZO - Borghi più belli d'Italia, a Lucignano il prossimo Festival nazionale ...mondo dei Borghi più belli d'Italia e di proposte culturali che hanno rappresentato cultura ed identità del territorio abruzzese. Presenti delegazioni delle venti regioni italiane, suddivide in ... Ancora morti sul lavoro: un operaio è stato schiacciato dal macchinario che stava riparando Incidente mortale sul lavoro nella sede della Metallurgica Abruzzese a Marina di Mosciano, in provincia di Teramo. Per motivi che sono ancora in corso di accertamento, Tonino Fanesi, 49 anni, di San Benedetto del Tronto, in Provincia di Ascoli Piceno, è stato ... Il Sole 24 ORE ...mondo dei Borghi più belli d'Italia e di proposte culturali che hanno rappresentato cultura ed identità del territorio. Presenti delegazioni delle venti regioni italiane, suddivide...Incidente mortale sul lavoro nella sede della Metallurgicaa Marina di Mosciano,provincia di Teramo. Per motivi che sono ancoracorso di accertamento, Tonino Fanesi, 49 anni, di San Benedetto del Tronto,Provincia di Ascoli Piceno, è stato ... Tenuta Ulisse passa al fondo WhiteBridge. Alla famiglia resta il 30%