VIDEO | ARRIVA IL COMUNICATO DELL’AIA SUL VAR DI JUVE SALERNITANA (Di lunedì 12 settembre 2022) Dopo il caos successo negli ultimi minuti di JUVEntus-SALERNITANA, a seguito della rete del 3-2 di Milik, poi annullata dopo aver visionato le immagini dell’azione svolta, oggi, secondo quanto riportato dall’ANSA la squadra arbitrale addetta alla Var durante la partita non aveva a disposizione l’immagine a campo aperto dal quale si evince anche la posizione di Candreva, che tiene in gioco Bonucci sul gol del polacco. Questo il COMUNICATO DELL’AIA: «In merito all’episodio relativo a JUVEntus-SALERNITANA e a un VIDEO diffuso al termine della gara dapprima in rete poi ripreso da molti mezzi di informazione l’organo tecnico della Can ha visionato tutte le immagini messe a disposizione del VAR e dell’Avar per la gara in oggetto, non riscontrando alcuna corrispondenza con il ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 12 settembre 2022) Dopo il caos successo negli ultimi minuti dintus-, a seguito della rete del 3-2 di Milik, poi annullata dopo aver visionato le immagini dell’azione svolta, oggi, secondo quanto riportato dall’ANSA la squadra arbitrale addetta alla Var durante la partita non aveva a disposizione l’immagine a campo aperto dal quale si evince anche la posizione di Candreva, che tiene in gioco Bonucci sul gol del polacco. Questo il: «In merito all’episodio relativo antus-e a undiffuso al termine della gara dapprima in rete poi ripreso da molti mezzi di informazione l’organo tecnico della Can ha visionato tutte le immagini messe a disposizione del VAR e dell’Avar per la gara in oggetto, non riscontrando alcuna corrispondenza con il ...

DisneyPlusIT : Due storie. Un unico destino. #TalesOfTheJedi arriva su #DisneyPlus. I sei cortometraggi originali saranno disponib… - La7tv : Dalle 18.50 arriva LINGO - Parole in gioco con Caterina Balivo! ?? Ma Caterina vuole iniziare a giocare con voi già… - ItaliaViva : La vittoria della destra alle elezioni è scontata? NO! Se il #TerzoPolo arriva al 10% possiamo riportare Mario… - ignotoale75 : RT @La7tv: Dalle 18.50 arriva LINGO - Parole in gioco con Caterina Balivo! ?? Ma Caterina vuole iniziare a giocare con voi già adesso! Qual… - ChrisPeverieri : #Chile | Continuano le mobilitazioni studentesche (secondari e universitari) per un’educazione degna, per… -