Uomini e Donne, amata coppia dà una bellissima notizia ai fan (Di lunedì 12 settembre 2022) Giacomo Czerny e Martina Grado, rispettivamente ex tronista ed ex corteggiatrice, hanno vissuto gli inizi della loro storia d’amore a distanza, visto che lui è ligure e lei di Bergamo. Ora tuttavia per la coppia è venuta l’ora di convivere, e l’annuncio è stato dato su Instagram dalla stessa Martina Grado. “Mi sono trasferita a Sarzana, da Giacomo. Ho lasciato tutto. E’ stato un bel passo, ma non me ne sono pentita. Non è facile…” ha detto la fidanzata di Giacomo Czerny, “a volte si sente la mancanza degli affetti, del lavoro che facevo, ma questo posto mi piace molto e sono circondata da altrettanto affetto e compensa il vuoto della mia famiglia e dei miei amici. Matrimonio e figli? Abbiamo entrambi questa volontà ma al momento viviamo le cose per come arrivano. E’ già tanto avere obiettivi in comune, quello della famiglia. Iniziamo a trovare questa casa, poi per il ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 12 settembre 2022) Giacomo Czerny e Martina Grado, rispettivamente ex tronista ed ex corteggiatrice, hanno vissuto gli inizi della loro storia d’amore a distanza, visto che lui è ligure e lei di Bergamo. Ora tuttavia per laè venuta l’ora di convivere, e l’annuncio è stato dato su Instagram dalla stessa Martina Grado. “Mi sono trasferita a Sarzana, da Giacomo. Ho lasciato tutto. E’ stato un bel passo, ma non me ne sono pentita. Non è facile…” ha detto la fidanzata di Giacomo Czerny, “a volte si sente la mancanza degli affetti, del lavoro che facevo, ma questo posto mi piace molto e sono circondata da altrettanto affetto e compensa il vuoto della mia famiglia e dei miei amici. Matrimonio e figli? Abbiamo entrambi questa volontà ma al momento viviamo le cose per come arrivano. E’ già tanto avere obiettivi in comune, quello della famiglia. Iniziamo a trovare questa casa, poi per il ...

matteosalvinimi : Oggi ho voluto essere a Marina di Carrara per portare la mia vicinanza alle donne e agli uomini della Lega aggredit… - pfmajorino : Ma se #Meloni è così tanto dalla parte delle donne perchè ha fatto votare contro, al Parlamento europeo, la risol… - AndreaOrlandosp : Ricordare: 79 anni fa il Re tradì l’Italia con una fuga ingloriosa dalla guerra. Il riscatto della Patria fu il fru… - fabioricci739 : FUCK #Agenda2030! NON SUBIRE IL GRANDE RESET D1TT4T0RIALE TIRANNICO E N4Z1C0MUN1ST4, FACCIAMOLO NOI! UOMINI E DONNE… - Dylan8Dog : FUCK #Agenda2030! NON SUBIRE IL GRANDE RESET D1TT4T0RIALE TIRANNICO E N4Z1C0MUN1ST4, FACCIAMOLO NOI! UOMINI E DONNE… -