**Ucraina: Letta, 'sanzioni devono restare, unico modo per fermare russi'** (Di lunedì 12 settembre 2022) Roma, 12 set. (Adnkronos) - "Le sanzioni devono restare, sono l'unico modo per fermare i russi". Così Enrico Letta al confronto con Giorgia Meloni sul sito del Corriere. "Il 24 febbraio scorsi davanti ai carri armati russi abbiamo preso una decisione, abbiamo organizzato la prima manifestazione di partito in Europa di fronte all'ambasciata russa. Di lì siamo stati sempre coerenti e tenacemente a favore della resistenza ucraina". "Ora i russi si stanno ritirando e se penso a quello che hanno detto nei mesi e settimane scorse diversi leader: dare a Putin quello che Putin vuole. No la democrazia e la libertà sono la cosa più importante". Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 12 settembre 2022) Roma, 12 set. (Adnkronos) - "Le, sono l'per". Così Enricoal confronto con Giorgia Meloni sul sito del Corriere. "Il 24 febbraio scorsi davanti ai carri armatiabbiamo preso una decisione, abbiamo organizzato la prima manifestazione di partito in Europa di fronte all'ambasciata russa. Di lì siamo stati sempre coerenti e tenacemente a favore della resistenza ucraina". "Ora isi stanno ritirando e se penso a quello che hanno detto nei mesi e settimane scorse diversi leader: dare a Putin quello che Putin vuole. No la democrazia e la libertà sono la cosa più importante".

