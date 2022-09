Studenti.it, 92% favorevole a rientro in classe senza mascherina (Di lunedì 12 settembre 2022) (Adnkronos) – Per le studentesse e gli Studenti italiani è ormai tempo di rientro in classe. Un back to school con nuove regole, ma finalmente senza mascherina. Una novità accolta favorevolmente dalla quasi totalità delle ragazze e dei ragazzi (92%) intervistati da Studenti.it che per la prima volta dopo due anni si lasciano alle spalle la didattica a distanza e i dispositivi di protezione. La pandemia, infatti, non rappresenta più la preoccupazione principale. Tra le paure maggiori c’è invece il cambiamento climatico (26%). A seguire, il non riuscire a raggiungere i propri obiettivi nella vita (22%), la crisi economica e dell’energia (16%), lo scoppio di una guerra che coinvolga l’Italia (14%) e, infine, l’instabilità politica (12%). Solo all’ultimo posto (10%) il timore di ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 12 settembre 2022) (Adnkronos) – Per le studentesse e gliitaliani è ormai tempo diin. Un back to school con nuove regole, ma finalmente. Una novità accolta favorevolmente dalla quasi totalità delle ragazze e dei ragazzi (92%) intervistati da.it che per la prima volta dopo due anni si lasciano alle spalle la didattica a distanza e i dispositivi di protezione. La pandemia, infatti, non rappresenta più la preoccupazione principale. Tra le paure maggiori c’è invece il cambiamento climatico (26%). A seguire, il non riuscire a raggiungere i propri obiettivi nella vita (22%), la crisi economica e dell’energia (16%), lo scoppio di una guerra che coinvolga l’Italia (14%) e, infine, l’instabilità politica (12%). Solo all’ultimo posto (10%) il timore di ...

gruppomondadori : Nuova indagine @studenti_it sul #BackToSchool: il 92% degli studenti è a favore delle lezioni in classe senza masch… - CorriereQ : Back to school: il 92% delle studentesse e degli studenti è favorevole al rientro in classe senza mascherina - direpuntoit : Per il 92% degli studenti l'addio alle #mascherine è una buona notizia. Ecco il sondaggio di @studenti_it. - orizzontescuola : Ritorno a scuola, il 92% degli studenti è favorevole al rientro in classe senza mascherine -

Rientro in classe: il 92% degli studenti è felice di non dover più indossare la mascherina La pandemia non rappresenta più la preoccupazione principale. Tra le paure maggiori c'è invece il cambiamento climatico. Ecco le risposte al sondaggio di ... Coronavirus, nessun morto a Rimini i nuovi casi sono 72 ... e una di 76 anni) 2 in provincia di Ferrara (due donne rispettivamente di 92 e 93 anni) Non si ... vicesindaca Bellini: 'Auguri ai 25mila studenti riminesi e impegno contro l'abbandono scolastico' Studenti.it, 92% favorevole a rientro in classe senza mascherina Per le studentesse e gli studenti italiani è ormai tempo di rientro in classe. Un back to school con nuove regole, ma finalmente senza mascherina. Una novità accolta favorevolmente dalla quasi ... PlayEnergy, ENEL: al via la terza edizione digitale dedicata agli studenti tra i 14 e i 20 anni L'obiettivo è far conoscere meglio ai giovani i valori della sostenibilità, dell'innovazione e dell'uso consapevole dell'energia ... La pandemia non rappresenta più la preoccupazione principale. Tra le paure maggiori c'è invece il cambiamento climatico. Ecco le risposte al sondaggio di ...... e una di 76 anni) 2 in provincia di Ferrara (due donne rispettivamente die 93 anni) Non si ... vicesindaca Bellini: 'Auguri ai 25milariminesi e impegno contro l'abbandono scolastico'Per le studentesse e gli studenti italiani è ormai tempo di rientro in classe. Un back to school con nuove regole, ma finalmente senza mascherina. Una novità accolta favorevolmente dalla quasi ...L'obiettivo è far conoscere meglio ai giovani i valori della sostenibilità, dell'innovazione e dell'uso consapevole dell'energia ...