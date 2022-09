Roma, chance con l’Empoli per Camara: può diventare subito titolare (Di lunedì 12 settembre 2022) Contro l’Empoli, Mourinho potrebbe mandare in campo dal 1? Camara che si gioca un posto da titolare fisso Dopo due k.o. consecutivi, tra campionato ed Europa League, la Roma cerca il riscatto in casa dell’Empoli. I giallorossi hanno avuto problemi soprattutto a centrocampo e questa sera Mourinho cercherà di mettere una pezza inserendo il neo arrivato Mady Camara, sostituto di quel Wijnaldum che avrebbe fatto tanto comodo ma che non ci sarà almeno fino a gennaio causa infortunio. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, per il guineano si prospetta l’esordio dal 1? al Castellani. Un’occasione importantissima per lui che, se sfruttata, potrebbe garantirgli il posto fisso nell’undici titolare. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 12 settembre 2022) Contro, Mourinho potrebbe mandare in campo dal 1?che si gioca un posto dafisso Dopo due k.o. consecutivi, tra campionato ed Europa League, lacerca il riscatto in casa del. I giallorossi hanno avuto problemi soprattutto a centrocampo e questa sera Mourinho cercherà di mettere una pezza inserendo il neo arrivato Mady, sostituto di quel Wijnaldum che avrebbe fatto tanto comodo ma che non ci sarà almeno fino a gennaio causa infortunio. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, per il guineano si prospetta l’esordio dal 1? al Castellani. Un’occasione importantissima per lui che, se sfruttata, potrebbe garantirgli il posto fisso nell’undici. L'articolo proviene da Calcio News 24.

siamo_la_Roma : ?? Se i rientri di #Zaniolo e #Abraham offrono più scelte in attacco ? #Mourinho si blocca invece sulle fasce ?? Cha… - forzaroma : Empoli-Roma, probabili formazioni dei quotidiani: torna #Abraham, chance per #Camara #ASRoma #EmpoliRoma - MRZ1977 : RT @danielelozzi: 20 Big Chance in 6 partite sono un’enormità (oltre 3 a partita). I pochi gol della Roma sono un problemone. - danielelozzi : 20 Big Chance in 6 partite sono un’enormità (oltre 3 a partita). I pochi gol della Roma sono un problemone. - esnyflou : tra l'altro vabbè, non dovrei parlarne qui su twitter, però ogni volta che parlo di questo mio malessere con le per… -