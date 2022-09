Regina Elisabetta | lo speciale del Tg5 per l' addio alla sovrana dei record

(Di lunedì 12 settembre 2022) Lunedì 12 settembre, alle 15:15, su Canale 5 va in onda 'per sempre', condotto da Cesara ...

trash_italiano : È virale la foto di una nuvola che secondo gli utenti ricorderebbe la Regina Elisabetta. La foto è stata scattata i… - Agenzia_Ansa : Il feretro di Elisabetta II è ad Edimburgo accolto da migliaia di persone. La bara è stata portata a spalla da un… - SkyTG24 : ?? È morta a 96 anni la regina Elisabetta II - folucar : RT @stacce2021: Che mo magari twitter non è proprio lo specchio fedele de la società ma io certe volte me chiedo: ma che veramente semo div… - Emilystellaemi2 : La regina Elisabetta II e i cavalli: dalla passione iniziata nella culla fino all’ultima cavalcata a 96 anni, e que… -

Lunedì 12 settembre, alle 15:15, su Canale 5 va in onda 'Addioper sempre', condotto da Cesara ...L'immagine dellaII proiettata anche sul Burj Khalifa di Dubai, l'edificio più alto del mondo con i suoi 828 metri d'altezza, alternata con quella della bandiera britannica, in memoria della monarca ...L’8 settembre 2022 il mondo intero ha pianto la scomparsa della Regina Elisabetta all’età di 96 anni. In un primo momento un comunicato informava del fatto che stesse venendo tenuta sotto stretta ...Roma, 12 set. (askanews) - L'immagine della regina Elisabetta II proiettata anche sul Burj Khalifa di Dubai, l'edificio più alto del mondo con i ...