Reddito di Cittadinanza | soldi extra nel mese di settembre | ma non certo per tutti

Leggi su chenews

(Di lunedì 12 settembre 2022) La questione delditiene banco a pochi giorni dalla conclusione della campagna elettorale e al fatidico voto che sancirà la formazione del nuovo Parlamento. Ildi, da quando è entrato in vigore, non ha in fondo mai smesso di far parlare di sé. Che fine farà? C’è chi vorrebbe abolirlo, come la Meloni, per avere a disposizione maggiori risorse da destinare ai pensionati, aumentando la soglia della mimina, e c’è chi vorrebbe rendere più complesso e restrittivo il meccanismo per accedervi. Fonte Foto Canva \ Adobe StockPartiamo dal presupposto che ildiitaliano, rispetto ad altri paesi che adottano criteri come welfare o come sussidio perenne di povertà, non è nato con principi così continuativi. Senza ...