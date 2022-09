Post-Covid, Centro Studi Tagliacarne: al Sud la ricchezza cresce di più, ma Milano resta prima (Di lunedì 12 settembre 2022) Solo 22 province su 107 hanno lasciato alle spalle nel 2021 la crisi causata dal Covid superando la ricchezza prodotta nel 2019 a valori correnti, piu’ della metà si trova in Campania e Sicilia. Crescite al top del valore aggiunto si registrano a Enna +2,9%, contro la media nazionale del -1,2%. Ma Milano con 49.332 euro a testa si conferma al primo Posto per reddito prodotto pro-capite. E’ quanto emerge dall’analisi realizzata dal Centro Studi Tagliacarne e Unioncamere sul valore aggiunto provinciale del 2021 e i confronti con il 2019, una delle tradizionali attività di misurazione dell’economia dei territori realizzata dal sistema camerale. Tra il 2021 e il 2019 difficolta’ di recupero si riscontrano in particolare lungo tutte le province bagnate dal Mare Adriatico ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 12 settembre 2022) Solo 22 province su 107 hanno lasciato alle spalle nel 2021 la crisi causata dalsuperando laprodotta nel 2019 a valori correnti, piu’ della metà si trova in Campania e Sicilia. Crescite al top del valore aggiunto si registrano a Enna +2,9%, contro la media nazionale del -1,2%. Macon 49.332 euro a testa si conferma al primoo per reddito prodotto pro-capite. E’ quanto emerge dall’analisi realizzata dale Unioncamere sul valore aggiunto provinciale del 2021 e i confronti con il 2019, una delle tradizionali attività di misurazione dell’economia dei territori realizzata dal sistema camerale. Tra il 2021 e il 2019 difficolta’ di recupero si riscontrano in particolare lungo tutte le province bagnate dal Mare Adriatico ...

