“Nudi per la vita” | il docu-reality in quattro episodi su Rai 2

Dal 12 settembre uno show tv audace per invitare alla prevenzione oncologica con sei uomini e sei donne del mondo dello spettacolo Da lunedì 12 settembre arriverà su Rai2, in prima serata, 'Nudi per la vita', un inedito docu-reality in quattro episodi, con un doppio appuntamento settimanale (lunedì 12 e martedì 13 e, poi, lunedì 19 e martedì 20 settembre). Una produzione RAI Radiotelevisione italiana, prodotta da Blu Yazmine, il programma avrà come protagonisti un gruppo di sei uomini e di sei donne, personaggi famosi del mondo del cinema, della tv e della musica e dello spettacolo in generale: Memo Remigi; Francesco Paolantoni; Gabriele Cirilli; Gianluca Gazzoli; Gilles Rocca; Antonio Catalani. Corinne Clery; Alessandra Mussolini; Brenda Lodigiani; Elisabetta ...

