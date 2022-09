Napoli, De Laurentiis pronto a rinnovare il contratto a Spalletti (Di lunedì 12 settembre 2022) Le chiacchiere stanno a zero e le ipotesi ancor meno se, come riporta Il Mattino, Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, vorrebbe rinnovare il contratto a Luciano Spalletti, allenatore dei partenopei: "De Laurentiis e Spalletti prima o poi dovranno affrontare il discorso rinnovo. Nessuno ha fretta di farlo, anche perché De Laurentiis ha l’opzione per il terzo anno. Ovviamente, non la eserciterà in maniera unilaterale, nel senso che è impensabile che lo faccia senza prima parlare con Spalletti e avere il suo via libera. C’è tempo. L’impressione è che sarà la pausa per i Mondiali il momento per cominciare a capirlo. La sensazione è che De Laurentiis chiederà pure i motivi dei cambi, ma che difficilmente se ... Leggi su terzotemponapoli (Di lunedì 12 settembre 2022) Le chiacchiere stanno a zero e le ipotesi ancor meno se, come riporta Il Mattino, Aurelio De, presidente del, vorrebbeila Luciano, allenatore dei partenopei: "Deprima o poi dovranno affrontare il discorso rinnovo. Nessuno ha fretta di farlo, anche perché Deha l’opzione per il terzo anno. Ovviamente, non la eserciterà in maniera unilaterale, nel senso che è impensabile che lo faccia senza prima parlare cone avere il suo via libera. C’è tempo. L’impressione è che sarà la pausa per i Mondiali il momento per cominciare a capirlo. La sensazione è che Dechiederà pure i motivi dei cambi, ma che difficilmente se ...

